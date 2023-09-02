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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Pendikspor: 1 - Alanyaspor: 1 MAÇ SONUCU - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Pendikspor: 1 - Alanyaspor: 1 MAÇ SONUCU

        Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:42 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:42
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        Alanyaspor kaçtı, Pendikspor yakaladı
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        Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

        Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, 88. dakikada Loide Augusto ile 1-0 öne geçti.

        Maçı bırakmayan ev sahibi Pendikspor, 90. dakikada Berkay Sülüngöz ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

        Kalan sürede başka gol olmad ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

        Bu sonuçla Pendikspor puanını 3'e Alanyaspor ise 6'ya çıkardı.

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