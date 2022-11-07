Pentagon'dan UFO açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) önümüzdeki günlerde UFO'larla ilgili (tanımlanamayan hava cisimleri) bir istihbarat raporunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

New York Times'ın aktardığına göre, ABD'li yetkililer UFO'larla ilgili topladıkları gizli analizleri Kongre'ye teslim edecek. ABD Savunma Bakanlığı, son 20 yılda paylaşılan "UFO görüntülerinin" hiçbirinin gerçekten UFO olmadığını dile getirdi. Ortaya çıkan görüntülerin büyük bir kısmının Çin yapımı gözetleme drone'larına ait olduğunu, görüntülerin bir kısmının ise "tuhaf şekilli bulutlara" ait olduğu açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough bu hafta yaptığı açıklamada, "Çoğunluğa hitap eden tek bir açıklama yok. O kadar çok veri topluyoruz ki elimizden geldiğinde mümkün olan bulguları paylaşacağız." dedi.