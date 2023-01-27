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Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'

Pera Film, 2023’ün ilk film programı 'Uğrak' ile, İstanbul’u bazen bir set, bazen dekor, bazen de ana karakter olarak ele alan, onu bir uğrak yerine dönüştüren filmleri buluşturuyor. 31 Ocak’tan itibaren izleyici karşısına çıkacak olan program Pera Müzesi’nde yer alan Zamane İstanbulları sergisi kapsamında gerçekleşiyor.

Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'
HABERTURK.COM

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, “Uğrak” adını taşıyan yeni bir seçkiyle İstanbul’un binbir yüzünü beyazperde aracılığıyla izleyicilere sunuyor. Pera Müzesi’nde sergilenmekte olan Zamane İstanbulları sergisi kapsamında düzenlenen programdaki filmler dört farklı yönetmenin, Alain Robbe-Grillet, Mika Kaurismäki, Maurice Pialat ve Merlyn Solakhan’ın imzasını taşıyor.

'&Ouml;l&uuml;ms&uuml;z Kadın'
'Ölümsüz Kadın'

Alain Robbe-Grillet’nin 1963 yılında gerçekleştirdiği ilk yönetmenlik denemesi Ölümsüz Kadın İstanbul’u ziyaret eden bir Fransız’ın gizemli bir kadınla tanışmasını ve onun izini sürdükçe içinden çıkılmaz bir labirente dalmasını konu ediniyor. Filmin dekorunu büyülü, gerçeküstü bir durağanlığa sahip İstanbul temsil ediyor.

İstanbul doğumlu yönetmen Merlyn Solakhan bu seçkide iki filmiyle yer alıyor: 1983 yılı yapımı Şehir ve 1984 yapımı Tekerleme. Yönetmen Şehir için “Filmin anlatıcı olmasını değil, daha çok ifadenin kendisi olmasını istedim” diyor. 1986’da Berlin Film Festivali programında yer alan Tekerleme’de ise askeri darbeden beş yıl sonra, tekinsizlikle sarmalanmış İstanbul sokakları boy gösteriyor. Film, tekerlemenin teklemeye dönüşümünü özgün bir estetikle sunuyor.

Mika Kaurismäki’nin yönettiği 1991 yapımı Zombi ve Hayalet Tren bir trajikomedi. İstanbul ve Helsinki arasında hayatın akışıyla sürüklenen ama gerçeğin izini kaybeden, kendine bir grupta ve dünyada bir yer bulmaya çalışan genç bir müzisyen olan Zombi’nin hikâyesini anlatıyor.
Maurice Pialat’nın 1964’te çektiği, Türkiye’nin tarihine ve insanlarına adadığı Türkiye Günceleri ise İstanbul Boğazı, Bizans, Haliç, İstanbul ve Galip Usta adlı beş kısa filmden oluşuyor. Seride yer alan Bizans Stefan Zweig’ın bir metninden, Haliç Gerard de Nerval’in bir şiirinden yola çıkarken, Galip Usta Nazım Hikmet'in şiirleri üzerinden ilerliyor.

'Şehir'
'Şehir'

“Uğrak” film programı, 31 Ocak – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir.


Gösterim Programı

Uğrak 31 Ocak – 26 Şubat 2023

31 Ocak Salı
19.00 Şehir (60’)

3 Şubat Cuma
20.00 Ölümsüz Kadın (100’)

8 Şubat Çarşamba
19.00 Tekerleme (73’)

10 Şubat Cuma
19.00 Ölümsüz Kadın (100’)

15 Şubat Çarşamba
19.00 Zombi ve Hayalet Tren (88’)

17 Şubat Cuma
19.30 Türkiye Günceleri (62’)
21.00 Tekerleme (73’)

22 Şubat Çarşamba
19.00 Şehir (60’)

24 Şubat Cuma
19.00 Zombi ve Hayalet Tren (88’)

26 Şubat Pazar
15.00 Türkiye Günceleri (62’)

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