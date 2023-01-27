Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'

HABERTURK.COM

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, “Uğrak” adını taşıyan yeni bir seçkiyle İstanbul’un binbir yüzünü beyazperde aracılığıyla izleyicilere sunuyor. Pera Müzesi’nde sergilenmekte olan Zamane İstanbulları sergisi kapsamında düzenlenen programdaki filmler dört farklı yönetmenin, Alain Robbe-Grillet, Mika Kaurismäki, Maurice Pialat ve Merlyn Solakhan’ın imzasını taşıyor.

'Ölümsüz Kadın'

Alain Robbe-Grillet’nin 1963 yılında gerçekleştirdiği ilk yönetmenlik denemesi Ölümsüz Kadın İstanbul’u ziyaret eden bir Fransız’ın gizemli bir kadınla tanışmasını ve onun izini sürdükçe içinden çıkılmaz bir labirente dalmasını konu ediniyor. Filmin dekorunu büyülü, gerçeküstü bir durağanlığa sahip İstanbul temsil ediyor.

İstanbul doğumlu yönetmen Merlyn Solakhan bu seçkide iki filmiyle yer alıyor: 1983 yılı yapımı Şehir ve 1984 yapımı Tekerleme. Yönetmen Şehir için “Filmin anlatıcı olmasını değil, daha çok ifadenin kendisi olmasını istedim” diyor. 1986’da Berlin Film Festivali programında yer alan Tekerleme’de ise askeri darbeden beş yıl sonra, tekinsizlikle sarmalanmış İstanbul sokakları boy gösteriyor. Film, tekerlemenin teklemeye dönüşümünü özgün bir estetikle sunuyor.

Mika Kaurismäki’nin yönettiği 1991 yapımı Zombi ve Hayalet Tren bir trajikomedi. İstanbul ve Helsinki arasında hayatın akışıyla sürüklenen ama gerçeğin izini kaybeden, kendine bir grupta ve dünyada bir yer bulmaya çalışan genç bir müzisyen olan Zombi’nin hikâyesini anlatıyor.

Maurice Pialat’nın 1964’te çektiği, Türkiye’nin tarihine ve insanlarına adadığı Türkiye Günceleri ise İstanbul Boğazı, Bizans, Haliç, İstanbul ve Galip Usta adlı beş kısa filmden oluşuyor. Seride yer alan Bizans Stefan Zweig’ın bir metninden, Haliç Gerard de Nerval’in bir şiirinden yola çıkarken, Galip Usta Nazım Hikmet'in şiirleri üzerinden ilerliyor.

'Şehir'

“Uğrak” film programı, 31 Ocak – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir.



Gösterim Programı



Uğrak 31 Ocak – 26 Şubat 2023

31 Ocak Salı

19.00 Şehir (60’)



3 Şubat Cuma

20.00 Ölümsüz Kadın (100’)



8 Şubat Çarşamba

19.00 Tekerleme (73’)



10 Şubat Cuma

19.00 Ölümsüz Kadın (100’)

15 Şubat Çarşamba

19.00 Zombi ve Hayalet Tren (88’)

17 Şubat Cuma

19.30 Türkiye Günceleri (62’)

21.00 Tekerleme (73’)



22 Şubat Çarşamba

19.00 Şehir (60’)



24 Şubat Cuma

19.00 Zombi ve Hayalet Tren (88’)



26 Şubat Pazar

15.00 Türkiye Günceleri (62’)