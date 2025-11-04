Pera Müzesi'nde ara tatilde açık atölye devam ediyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ara tatil boyunca tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz “Açık Atölye” programıyla sanatseverleri yaratıcı bir üretim sürecine davet ediyor. 11 – 16 Kasım arasında, 10.00’dan 18.00’e kadar sürecek program, müzeyi sanatı deneyimleme ve paylaşma alanına dönüştürüyor.

Sanatı paylaşma ve deneyimleme alanı

Pera Müzesi’nin -1. katında yer alan Pera Öğrenme Atölyesi’nde düzenlenen Açık Atölye, yaş, deneyim ya da teknik bilgi fark etmeksizin herkesin katılımına açık bir üretim alanı sunuyor. Müze koleksiyonları ve güncel sergilerden ilham alan etkinlikte, ziyaretçiler kendilerine sunulan malzemelerle istedikleri üretimi gerçekleştirebiliyor ve ortaya çıkan ürünü yanlarında götürebiliyor.