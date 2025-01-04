Pera Müzesi'nde 'Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kahve Molası koleksiyon sergisi kapsamında düzenlediği “Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı” rehberli turuyla sanatseverleri bir araya getiriyor. 17 Ocak Cuma saat 18.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tur, kahve kültürünün tarihsel yolculuğunu sanatla buluşturuyor.

Turda, kahvenin Etiyopya’dan Osmanlı coğrafyasına, oradan Avrupa’ya uzanan öyküsü, çini ve seramik üretimi üzerinden aktarılıyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Türk Kahvesi ve Geleneği (2013) ile Geleneksel Çini Sanatı (2016), bu etkinlikte ortak bir tema altında bir araya geliyor. Katılımcılara, seramik üretimi ve kahve arasındaki ilişkiyi tematik bir çerçevede keşfetme imkânı sunuluyor.