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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi'nden çocuklara yaz atölyeleri

        Pera Müzesi'nden çocuklara yaz atölyeleri

        Pera Öğrenme, yaz tatilinde farklı yaş grubundan çocukları sanat, kültür ve yaratıcılıkla buluşturan Yaz Tatili Atölyeleri programını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans ve Sıradışı Minas sergilerinden ilhamla hazırlanan ve 22–31 Temmuz arasında düzenlenecek atölye programı, çocuklara sanatla iç içe bir öğrenme ortamı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:51
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        Pera Müzesi'nden çocuklara yaz atölyeleri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yaz tatilinde çocukları sanat, kültür ve eğlenceyle dolu Yaz Tatili Atölyeleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

        MarcelDzama: Ay Işığıyla Dans ve Sıradışı Minas sergilerinden ilhamla hazırlanan ve 22 – 31 Temmuz arasında düzenlenecek atölye programı, çocukların sanat eserleriyle etkileşim kurabilecekleri rehberli turların ardından farklı malzemelerle özgün üretimler yapabilecekleri bir yaratıcılık alanı sağlıyor.

        Eva kâğıtlarından kelebek tuvallere, mika tabaklardan üç boyutlu diorama sahnelerine kadar birçok farklı malzeme içeren program, çocukların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

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        Programda 4-6, 7-12 ve 9-12 yaş gruplarına yönelik toplam sekiz farklı atölye yer alıyor.

        Sergilerdeki karakterler, desenler ve anlatılarla bağlantı kuran bu atölyeler; tasarım, hikâye anlatıcılığı, canlandırma ve oyun gibi çeşitli yöntemlerle zenginleşiyor.

        SANATLA DOLU BİR YAZ TATİLİ

        4-6 yaş grubuna yönelik “Masaldan Maskeye” atölyesinde çocuklar, Dzama’nın masalsı evreninden esinle hayvan maskeleri tasarlıyor.

        “Kanatlı Düşler” atölyesi ise kelebek figürlerinden yola çıkarak kelebek şeklindeki tuvallerin özgün biçimde renklendirilmesine odaklanıyor.

        “Piyonlar Ülkesinin Sakinleri” atölyesinde Dzama’nın satranç taşlarından esinlenen katılımcılar, büyük boyutlu piyon karakterler tasarlıyor.

        7-12 yaş grubuna yönelik “Diorama: Küçük Kutuda Büyük Evren” atölyesinde çocuklar, hayal dünyalarını minyatür sahnelere dönüştürürken diorama sanatını keşfediyor.

        “Tabaklara Dökülen Hikâyeler” atölyesinde, Sıradışı Minas sergisindeki hikâye tasvirli seramik tabaklardan ilhamla mika tabaklara çizim yaparken, dört evreli bir anlatım deneyimi ediniyorlar.

        Çocuk psikoterapisti Petek Halman Kara yürütücülüğünde gerçekleşen “Süper Kahramanlar Titanlara Karşı” atölyesi, interaktif hikâye anlatımıyla çocukların süper kahramanlar yaratarak ifade becerilerinin gelişmesine olanak tanıyor.

        “Ay Işığında Satranç Dansı” başlıklı ebeveyn-çocuk atölyesi ise Jeux Dramatiques tiyatro yöntemiyle çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı, kostüm tasarımı ve doğaçlama oyun içeren özel bir müze deneyimi sunuyor.

        9-12 yaş grubuna yönelik "Hayvanlı Harfler: Eğlenceli Yazı Tipi" başlıklı atölyede ise Minas Avramidis’in tasarladığı hayvan figürlü harflerden yola çıkılarak yaratıcı harf tasarımları yapılıyor.

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        ATÖLYE PROGRAMI:

        PERA ÇOCUK (4-6 Yaş)

        Masaldan Maskeye

        (bilet, yüz yüze)

        23 Temmuz Çarşamba, 10.30

        30 Temmuz Çarşamba, 10.30

        Kanatlı Düşler

        (bilet, yüz yüze)

        24 Temmuz Perşembe, 10.30

        29 Temmuz Salı, 10.30

        Piyonlar Ülkesinin Sakinleri

        (bilet, yüz yüze)

        25 Temmuz Cuma, 10.30

        31 Temmuz Perşembe, 10.30

        PERA ÇOCUK (7-12 Yaş)

        Diorama: Küçük Kutuda Büyük Evren

        (bilet, yüz yüze)

        22 Temmuz Salı, 13.30

        30 Temmuz Çarşamba, 13.30

        Tabaklara Dökülen Hikâyeler

        (bilet, yüz yüze)

        23 Temmuz Çarşamba, 13.30

        29 Temmuz Salı, 13.30

        Süper Kahramanlar Titanlara Karşı: İnteraktif Hikâye Anlatıcılığı

        (bilet, yüz yüze)

        25 Temmuz Cuma, 13.30

        Ay Işığında Satranç Dansı: Ebeveyn-Çocuk Müze Deneyimi

        (bilet, yüz yüze)

        26 Temmuz Cumartesi, 13.30

        PERA ÇOCUK (9-12 Yaş)

        Hayvanlı Harfler: Eğlenceli Yazı Tipi

        (bilet, yüz yüze)

        24 Temmuz Perşembe 13.30

        31 Temmuz Perşembe, 13.30

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