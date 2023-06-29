TULUĞ ÇİZGEN HAKKINDA

Gerçek adı Nurdan Talu Çizgen Akarsu olan Tuluğ Çizgen, 25 Mayıs 1948'de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

'Perihan Hanım'ın yanı sıra; 'Rumuz Goncagül', 'Yarın Artık Bugündür', 'Çiçek Taksi', 'Bizimkiler', 'Bizim Mahalle' ve 'Ruhsar' gibi bir çok yapımda rol alan Tuluğ Çizgen, özellikle Hakan Yılmaz ve Janset'in başrolde oynadığı, 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde ki 'Mehveş Hanım' rolü ile tanındı.

Tuluğ Çizgen, son olarak 2013'te 'Cesur Hemşire' adlı dizide rol aldı. Çizgen, şu an Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kafe işletmektedir.