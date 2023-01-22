Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, bu evliliğinden Savaş adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Yılmaz Zafer, 1995'te geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmişti. Savaş'ın oğlu, dün akşam bir süredir aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nikâh masasına oturdu.