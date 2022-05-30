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Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı

Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı

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    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı - Magazin haberleri

    Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun bu evliliğinden Savaş adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Yılmaz Zafer, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata veda etmişti.
  • 02
    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı - Magazin haberleri

    28 yaşındaki Savaş Zafer önceki akşam Melis Ketenci ile nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada yayınlandı.
  • 03
    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı - Magazin haberleri

    Perihan Savaş, oğlu ve gelini ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Maşallah çocuklarıma" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı - Magazin haberleri

    Kız isteme töreni ve nişanın bir arada yapıldığı davette Türk örf ve adetleri yerine getirildi.
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    Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Perihan Savaş, ilk evliliğini İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı bulunuyor.

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