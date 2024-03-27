Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır? Perihan Savaş'ın hayatı ve biyografisi

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Savaş, kısa sürede kendini kanıtlamış ve Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Savaş sayısız filmde rol almış, Türk sinema tarihinde bir dönemin önemli kadın sanatçıları arasında yerini korumuştur. Biz de bu yazımızda Perihan Savaş’ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu ve hayatına dair merak edilenleri tüm detayları ile ele aldık.

Perihan Savaş Kimdir?

Gerçek adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının tecrübeli ve yetenekli oyuncularından biridir. Savaş, oyunculuk kariyerine çok genç yaşlarda adım atmış ve kısa sürede sektörde önemli bir yer edinmiştir.

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Sinema kariyerine 1970'li yılların başında adım atan Perihan Savaş, Yeşilçam'ın altın çağında birçok önemli filmde rol alarak adından söz ettirmiştir. Türk sinemasının kült filmlerindeki performansı ile geniş kitleler tarafından tanınmış ve sevilen bir isim haline gelmiştir. Bu filmdeki başarılı oyunculuğu, ona hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük takdir kazandırmıştır.

Perihan Savaş, sinema filmlerinin yanı sıra birçok dizi projesinde de yer almış, uzun soluklu kariyeri boyunca çeşitli karakterlere hayat vermiştir. Oyunculuk performansıyla birçok ödülün sahibi olan Savaş, özellikle güçlü kadın karakterlerini başarıyla canlandırmasıyla bilinir.

Sanat hayatı boyunca yüzlerce projede yer alan Perihan Savaş, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir. Sıcak ve samimi kişiliğiyle de tanınan Savaş, oyunculuk kariyerinin yanı sıra hayır işleriyle de adından söz ettirmektedir.

Kariyeri boyunca sinema ve televizyon dünyasına önemli katkılarda bulunan Perihan Savaş, Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tecrübesi ve oyunculuk yeteneğiyle genç oyunculara ilham kaynağı olan Savaş, çalışmalarına devam ederek sanat dünyasına değer katmaya devam etmektedir.

REKLAM Perihan Savaş Nereli? Perihan savaş kaç yaşında sorusu günümüzde özellikle dizilerde boy gösteren usta sanatçı Perihan Savaş ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Aslen Sürmeneli olan Savaş 14 Haziran 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2024 yılı itibarıyla Savaş 67 yaşındadır. Perihan Savaş Hayatı Perihan Savaş, İstanbul'un tarihi dokusunda 14 Haziran 1957'de hayata merhaba dedi. Eğitim hayatını ortaokul düzeyinde tamamlayan Savaş, kökenleri Sürmene'ye dayanan bir aileden gelmektedir. Sanat dünyasına adımını henüz beş yaşında atarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde sahneye çıkan Savaş, ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. On üç yaşındayken, askeri bir okulda eğitim gören yirmi iki yaşındaki bir gencin nişan yüzüğünü takan sanatçı, bu evliliğin 6-7 ay sürdüğünü ve ardından ayrıldıklarını belirtmiştir. Çocukluk yıllarına dair Savaş, annesinin tutucu yaklaşımını ve bu durumun onun üzerindeki etkilerini şu sözlerle ifade etmiştir: "Annem oldukça muhafazakar bir kadındı. Örneğin ince çorap giymeme, makyaj yapmama ya da kaşlarımı alamama izin vermezdi. Bir gün bana böyle bir teklif geldiğinde, artık ince çorap giyebileceğim, makyaj yapabileceğim ve arkadaşlarımla dışarı çıkabileceğim için heyecanlanmıştım." Perihan Savaş'ın özel hayatı da renkli bir hikayeye sahiptir. İlk olarak İbrahim Tatlıses ile dünya evine giren sanatçı, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Ardından Yılmaz Zafer ile ikinci evliliğini yapan Savaş, bu evlilikten de bir çocuk dünyaya getirdi. Her iki evlilik de sanatçının hayatında önemli dönemeçler olarak kaydedilmiştir.