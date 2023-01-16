Melis Ketenci: Kınayı getir aney

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melis Ketenci: Kınayı getir aney

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile düğün hazırlığı yapan Melis Ketenci, dün akşam kına gecesi yaptı. Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, gelinine altın taktı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, bu evliliğinden Savaş adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

    Yılmaz Zafer, 1995'te geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmişti. 
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in 28 yaşındaki oğlu, 2022'nin mayıs ayında Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    Savaş Zafer ile ocak ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Ketenci, dün akşam kına gecesi yaptı. 
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, Melis Ketenci'nin eline kına yakıldığı anlarda altın taktı. 
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    Melis Ketenci, geceden renkli kareleri "Kınayı getir aney" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı düğün ise Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek.
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    "EVET" DEDİ!

    Savaş Zafer, blogger sevgilisi Melis Ketenci ile hayatını birleştirme kararı almıştı. 2021'in kasım ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Zafer, "Evet" yanıtını almıştı.
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    "AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM"

    Ünlü oyuncu da oğlu ve müstakbel gelininin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı. Sevincini dile getiren Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım." ifadelerini kullanmıştı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdırmıştı.
  • Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci'ye kına gecesinde altın taktı - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Perihan Savaş, ilk evliliğini İbrahim Tatlıses ile 1979 - 1982 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı bulunuyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.