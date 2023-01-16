Melis Ketenci: Kınayı getir aney

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM"

Ünlü oyuncu da oğlu ve müstakbel gelininin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı. Sevincini dile getiren Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım." ifadelerini kullanmıştı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdırmıştı.