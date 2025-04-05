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        Haberler Spor Futbol Persepolis: 0 - Esteghlal: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Persepolis: 0 - Esteghlal: 0 | MAÇ SONUCU

        İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 30. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, evinde Esteghlal'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Persepolis, haftayı 48 puanla 3. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 21:22 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:22
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        İsmail Kartal'lı Persepolis evinde takıldı!
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        İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 30. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, evinde Esteghlal'ı ağırladı.

        Azadi stadyumunda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Milli futbolcu Serdar Dursun mücadeleye ilk 11'de başladı.

        Bu sonuçla birlikte Persepolis ligde 48 puan ile 3. sırada yer aldı. Estaghlal 29 puan ile 10. sırada yer aldı.

        Gelecek hafta Persepolis ligde Nassaji deplasmanında olacak. Esteghlal ise Havadar'ı konuk edecek.

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