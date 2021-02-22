Perseverance Mars'ta ne arıyor? 0:00 / 0:00

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ABD'den gönderilen Perseverance uzay aracı geçtiğimiz hafta Mars'a iniş yaptı. Uzay aracı, Salda Gölü'ne benzerliğiyle dikkat çeken Jezero Krateri'nde araştırmalar yürütecek.

2007 yılından bu yana Salda'da araştırmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı ise önemli açıklamalar yaptı.

Salda'dan Habertürk TV yayına katılan Balcı, "Mars'ta gözümüzle göremeyeceğimiz mikroorganizmalar arıyoruz. Salda'daki mikroorganizmalar Mars'ta da olabilir. Salda'yı özel kılan Jezero Krateri'ne çok benzer olması. Perseverance misyonunda da biz artık ilkel yaşamın izlerini arıyoruz. Bu misyonu özel kılan robotun yerinde örnek alıp özel kaplarda saklayıp Dünya'ya 2030'da bir başka robot aracılığıyla göndermesi olacak" dedi.

Balcı, Dünya'ya getirilecek örneklerle kesin sonuçlara varılacağını belirterek, "2007'den bu yana Salda'daki çökeltilerden örnekler aldık. Uluslararası platformlarda sunduk. NASA çalışmaları da bu kapsamda 2019'da başladı. Salda, tüm dünya için bir laboratuvar. Bir Dünya mirası" ifadelerini kullandı.