Perseverance Mars'ta ne arıyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelSon dakika: Perseverance Mars'ta ne arıyor? Salda'yı araştırıyorlar - Haberler
ABONE OL

NASA, Salda Gölü'nde neler aradı?

NASA için Salda Gölü'nde araştırmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salda'dan Habertürk TV yayınına katılan Balcı, "Mars'ta gözümüzle göremeyeceğimiz mikroorganizmalar arıyoruz. Salda'daki mikroorganizmalar Mars'ta da olabilir. Bu misyonu özel kılan Perseverance'in yerinde örnekler alması ve bu örneklerin Dünya'ya 2030'da bir başka robot aracılığıyla getirilmesi olacak" dedi

Son dakika: Perseverance Mars'ta ne arıyor? Salda'yı araştırıyorlar - Haberler
Perseverance Mars'ta ne arıyor?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'den gönderilen Perseverance uzay aracı geçtiğimiz hafta Mars'a iniş yaptı. Uzay aracı, Salda Gölü'ne benzerliğiyle dikkat çeken Jezero Krateri'nde araştırmalar yürütecek.

2007 yılından bu yana Salda'da araştırmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı ise önemli açıklamalar yaptı.

Salda'dan Habertürk TV yayına katılan Balcı, "Mars'ta gözümüzle göremeyeceğimiz mikroorganizmalar arıyoruz. Salda'daki mikroorganizmalar Mars'ta da olabilir. Salda'yı özel kılan Jezero Krateri'ne çok benzer olması. Perseverance misyonunda da biz artık ilkel yaşamın izlerini arıyoruz. Bu misyonu özel kılan robotun yerinde örnek alıp özel kaplarda saklayıp Dünya'ya 2030'da bir başka robot aracılığıyla göndermesi olacak" dedi.

Balcı, Dünya'ya getirilecek örneklerle kesin sonuçlara varılacağını belirterek, "2007'den bu yana Salda'daki çökeltilerden örnekler aldık. Uluslararası platformlarda sunduk. NASA çalışmaları da bu kapsamda 2019'da başladı. Salda, tüm dünya için bir laboratuvar. Bir Dünya mirası" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Fren yerine kaza bastı! Yaşlı adam havada takla attı! VİDEO
GÜNDEMFren yerine kaza bastı! Sonrası korkunç!
Son dakika haberi Metina'da MİT operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMetina'da MİT operasyonu! 3 terörist etkisiz hale ...
Van polisinden Bakan Soylu'ya destek
GÜNDEMVan polisinden Bakan Soylu'ya destek
Taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMTaksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Kadir Şeker olayında dikkat çeken saldırı! - Haberler
GÜNDEMKadir Şeker olayında dikkat çeken saldırı
AK Parti İstanbul İl Balkanı kim olacak? Son dakika: Aday belli oldu!
GÜNDEMAK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri ...
Kimya öğretmeni otelde ölü bulundu
GÜNDEMKimya öğretmeni otelde ölü bulundu
AYM Başkanı'ndan önemli mesajlar: Meclis'e bildirim kuvvetler aykırılığı ilkesine aykırı değil
GÜNDEMAYM Başkanı'ndan önemli mesajlar
Ramazan 2021 ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan başlangıç tarihi
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?