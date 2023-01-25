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Peru'da neler oluyor? Bölgede 1 hafta mahsur kalan Türk profesör anlattı

Peru'daki hükümet karşıtı protestolarda Aralık ayından bu yana 62 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki olaylar nedeniyle bazı havalimanları ve Peru'nun ünlü turistik bölgeleri kapatılırken binlerce turist bölgede mahsur kaldı. O kişilerden birisi de Prof. Dr. Levent Sevgi'ydi. Prof. Dr. Levent Sevgi yaşadıklarını Haberturk.com'a anlatırken, Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği de bölgede Türk vatandaşlarına ilişkin son durumu aktardı.

Peru'da neler oluyor? Bölgede 1 hafta mahsur kalan Türk profesör anlattı
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Peru’nun başkenti Lima’da bir araya gelen protestocular, Cumhurbaşkanı Boluartenin istifa etmesi, erken seçime gidilmesi ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillonun serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Ellerinde Peru bayraklarıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında geldikleri meydanda sloganlar eşliğinde Peru hükümetini protesto etti. Güvenlik güçlerinin grubun dağılmasını istemesi üzerine çıkan gerginlik, bir süre sonra çatışmaya dönüştü.

TOPLAM CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Polise taş attıktan ara sokaklara dağılan göstericilere güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hükümet karşıtı protestolarda 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Bölgedeki olaylardan en çok etkilenenlerden biri de şüphesiz turistler oldu. Olaylar nedeniyle Peru'nun ünlü turistik bölgesi Machu Pichu da süresiz olarak kapatıldı.

Bölgede bulunan turistlerden birisi de Prof. Dr. Levent Sevgi'ydi.

OLAYLAR NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

G&ouml;rsel: DHA
Görsel: DHA

Uluslararası Meslek Örgütü IEEE AP topluluğunun dönem konuşmacısı olarak dünya üniversitelerini dolaşan ve konferanslar veren Sevgi, bu kapsamda 10-25 Ocak 2023 tarihlerinde Ekvator – Peru – Brezilya'yı kapsayan 3 haftalık Güney Amerika turuna çıktı. Turda önce Ekvator'da başkent Quito'da Silahlı Kuvvetler Üniversitesi'nde ve Salesiana Politeknik Üniversitesi'nde birer konferans veren Prof. Sevgi, turun Peru ayağında başkent Lima'da bir araştırma üniversitesi olan INICTEL-UNI'de ve Arequipa kentindeki San Pablo Katolik Üniversitesi'nde birer konferans verdi.

Tur kapsamında 19 Ocak'ta Lima üzerinden Sao Paulo'ya uçmayı planlasalar da durum umdukları gibi gerçekleşmedi. Prof. Sevgi ve beraberindekiler 19 Ocak'tan bu yana Arequipa Havaalanı kapalı olduğundan burada mahsur kaldı. Havaalanı bölgesinde sık sık protestolar ve gösteriler olması nedeniyle açılamadığından, karayolu ise bulundukları bölgeden arabayla 12-14 saat sürmesi ve güvenli olmaması nedeniyle Prof. Sevgi Haberturk.com'dan İrem Kuşoğlu Görgü'ye bölgeden uzun süre ayrılamadıklarını ancak durumlarının şu an iyi olduğunu açıkladı.

Prof. Sevgi yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Havalimanları kapalıydı. Altıncı gün artık baktık olmuyor. Dün gece bir gençle beraber taksi tutup Şili sınırına geçtik. Bütün gece yoldaydık sakindi. Şimdi havaalanındayız. Biletimizi değiştirip geçmeye çalışıyoruz. Lima'dan, Boston'a gideceğiz. Ben oradan birkaç gün sonra da oradan Türkiye'ye döneceğim bir aksilik olmazsa. Lima'ya geçmeye çalışıyoruz çünkü Lima'da uluslararası uçuşlara açık, diğerleri daha sıkıntılı. Karayolu işlemiyor, otobüsler çalışmıyor, tek yol uçaktı. Birkaç güne kadar sanıyorum Peru'dan ayrılmış olacağız. Bugün uçak bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü herkes uçmak istiyor biz de yedekten girmeye çalışıyoruz. 9'a kadar burada bekleyeceğiz, olmazsa bir otele geçeceğiz. Yarın tekrar şansımı deneyeceğim." dedi.

Büyükelçilikle de sorunlar ilk başladığında irtibata geçtiğini belirten Prof. Sevgi, büyükelçilikten gerekli yardımı aldığını da belirterek "İlk olaylar olduğunda onlara da yazdım, sağolsunlar onlar da döndüler, acil durum için cep numarasını verdiler, bir sorun olursa aramamız için. Ben de onlara yapabileceğiniz fazla bir şey kalmadı, biz çıkış yolunu bulduk dedim ama sağ olsunlar ilgilendiler, boş bırakmadılar. Biz ayın 19'unda Lima'ya dönecektik. Bugün ayın 24'ü henüz dönemedik. Yani bir hafta kadar mahsur kaldık. Ayın 19'undan önce sıkıntı yoktu, sonrasında karıştı. Ara sokaklara bile büyük taşlar barikatlar koydular, çatışmalar oldu. Bayağı kötüydü. O gün havaalanına gitmemiz de bir maceraydı. Oradan çıkıp tekrar otele dönmemiz de maceraydı. Çünkü her yer ara sokak dahi kapalıydı" diye konuştu.

Su an için durumlarının iyi olduğunu ve problem olmadığını belirten Prof. Sevgi "Şu an ben ve Boston'da yaşayan psikolog arkadaşım varız. O da buralarda konferanslar veriyordu. O yüzden buradan Lima'ya gidebilirsek sonrasında rotamız Boston olacak. Ben onu bırakıp oradan Türkiye'ye döneceğim. Şu an için çok sıkıntılı bir durum yok. Sadece bekliyoruz. İlk başlarda zordu, çaresiz hissediyorsunuz çünkü uçak dışında çıkışınız yok, taksi tutayım diyorsunuz, alternatif yok. Ana yollar, otobanlar kapalı ve tehlikeliydi. O yüzden biz de aşağıya Şili sınırına bütün gece uzun bir yolculuk yapıp geldik. Buradaki havalimanı açık çünkü" yanıtını verdi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Bölgedeki Türk vatandaşlarının olup olmadığına ve son duruma dair iletişime geçtiğimiz Türkiye'nin Peru Büyükelçiliği de Haberturk.com'a yanıt verdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aralık ayındaki siyasi gelişmelerin akabinde Peru'nun bilhassa güney kesimlerinde başlayan protesto gösterileri kapsamında, 2022 Aralık ayında turizm amacıyla Peru'da bulunan 10 vatandaşımız Cusco Velasco Astete Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle Cusco'da kalmış; kısa süre sonra anılan Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla ülkemize dönmek ve/veya başka ülkelerdeki seyahatlerine devam etmek üzere Lima'ya ulaşmış ve Peru'dan ayrılmışlardır. Büyükelçiliğimizle temas eden vatandaşlarımızla yakından ilgilenilmiş ve gerekli yönlendirmede bulunulmuştur. Havalimanlarının güncel durumlarına ilişkin Peru makamlarınca yapılan açıklamalar ile duyurular Büyükelçiliğimiz Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılmış ve paylaşılmaktadır.

Yeni yıl döneminin ardından 2023 Ocak ayının ilk günlerinde protestolar yeniden keza Peru'nun güney bölgelerinde başlamıştır. Güney bölgelerden bazı gruplar, Başkent Lima'ya da gelerek şehir merkezinde yürüyüşler düzenlemektedir. Ocak ayı itibarıyla yeniden başlayan protestolar bağlamında halihazırda, Büyükelçiliğimizle "bölgede mahsur kaldığına dair" temas eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Mevcut durumda, keza turistik bölgelerden Arequipa şehrinde bulunan Rodriguez Ballon Havalimanı ile Puno yakınındaki Juliaca şehrinde bulunan Inco Manco Capac Havalimanı'nda operasyonlara ara verilmiştir. Başkent Lima'da ise Jorge Chavez Havalimanı normal seyrinde operasyonlarını sürdürmektedir."

EYLEMLER SÜRÜYOR

Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden binlerce göstericinin protestoları ise sürüyor.

Göstericiler ve polis arasında arbede yaşanmaya devam ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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