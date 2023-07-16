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        Peru nerede, hangi kıtada yer alır? Peru başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Bilinen ilk insan yerleşimiyle medeniyetlerin beşiği olan Peru, sömürge dönemine kadar Amerika kıtasının en büyük imparatorluğu olarak bilinmektedir. İnka İmparatorluğu'nun baş şehri olan ülke, 1821 yılında İspanya egemenliğinden kurtulup kendi bağımsızlığını kazanmıştır. Peru nerede, hangi kıtada yer alır? Peru başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 01:47
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        Peru nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Bu derece köklü bir tarihe sahip olan ülkenin her bir köşesi adeta biaçık hava müzesidir. İnka medeniyetlerine ait izlerin sürüldüğü yapıları, geleneksel lezzetleri ve sıcak iklimiyle Peru, mutlaka görülmesi gereken ülkelerden biridir. Peru nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Peru Nerede?

        Peru, Güney Amerika’nın batı kısmında yer alan bir ülkedir. Peru; Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Brezilya ve Büyük Okyanus ile çevrelenmiştir.

        Peru Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Peru, Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. Güney Amerika kıtasının batı cephesinde yer alır. Zengin doğal güzellikleri sahip olan ülkenin batısında Büyük Okyanus vardır.

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        Peru Başkenti

        Peru’nun başkenti Lima’dır. Lima’nın 2023 itibariyle nüfusu tahmini verilere göre 11.204.382’dir. Şehrin en kalabalık nüfusu başkent Lima’dadır. Başkent 1991 yılında UNESCO tarafında Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.

        Peru Bayrağının Anlamı

        Peru bayrağı, kırmızı dikey iki şerit arasında yer alan bir adet dikey beyaz şeritten oluşmaktadır. Beyaz şeridin üstünde bir de devletin resmi amblemi yer almaktadır. Kırmızı renk Peru’daki bağımsızlık mücadelesi sonucunda dökülen kanları temsil ederken beyaz renk barışı simgelemektedir. Bir efsaneye göre bu renkler, José de San Martín’in Peru sahillerinde gördüğü flamingolardan aldığı ilhamın yansımasıdır.

        Peru Nüfusu

        Peru’nun 2023 itibariyle nüfusu 34,403,302’dir. Etnik dağılımının çoğunu melezler oluşturur. Yerliler, Avrupa ve Afrika kökenliler dağılımın diğer etnik kökenleridir. Nüfusun çoğunluğu başkent Lima’da toplanmıştır.

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        Peru Para Birimi

        Peru nuevo solü, Peru’nun resmi para birimdir. 1 nuevo solü, 7,18 Türk lirasına karşılık gelmektedir. Uluslararası kodu ise PEN’dir.

        Peru Türkiye Saat Farkı

        Peru ile Türkiye arasında 8 saatlik bir zaman farkı vardır. Peru ülkemizden 8 saat kadar geridedir. Türkiye’de saat 09.00 iken Peru’da saat 01.00’dir.

        Peru Şehirleri

        Peru’nun şehir listesi oldukça uzundur. Ancak belli şehirler gerek tarihi kalıntıları gerekse doğal güzellikleriyle listenin başını çekmektedir. İşte, Peru’da mutlaka görülmesi gereken şehirler: Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Cusco, Huaraz.

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