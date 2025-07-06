Pes dedirten iddia! Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!

Batman'da hayatını kaybeden Mehmet Ekin’in (75) Asri Mezarlık’a defnedilen cenazesi, iddiaya göre mezar yerinin daha önce başkasına satıldığı gerekçesiyle aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşındı.

DHA'nın haberine göre durumu 10 gün sonra fark eden Ekin’in ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Belediye yetkilileri ise olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

GECE SAATLERİNDE MEZARDAN ÇIKARILDI İDDİASI

Kentte 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.

REKLAM

İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu. Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Konu ile ilgili DHA muhabirinin ulaştığı belediye yetkilileri olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.