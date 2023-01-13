Escobar'ın yöntemini kullandılar! Uçakla sevkiyat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY | Son dakika haberler: Escobar'ın yöntemini kullandılar! Uçakla sevkiyat!
ABONE OL

Escobar'ın yöntemini kullandılar! Uçakla sevkiyat!

Uyuşturucu satıcıları Türkiye’ye uyuşturucu sokmak için bin bir türlü yola başvuruyor. Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatının anlatıldığı ve El Chapo dizisine ilham olan bir sahne gerçek oldu. Cessna tipi bir uçak ile Bulgaristan’dan Kırklareli sınırlarına uyuşturucu atıldı. Bir ay önce düzenlenen operasyonla Jandarma tarafından çökertilen uyuşturucu çetesine yönelik baskında, Kırklareli’nde tarihin en büyük uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Soruşturma genişletiliyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Kolombiyalı Paplo Escobar’ı bilirsiniz. Ya da Netflix’de yayınlanan yine Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Joaguin Guzman adlı baronun hayatını anlattığı ‘El Chapo’ dizini duymuşsunuzdur.

KÜÇÜK UÇAKLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ünlü uyuşturucu baronu Escobar, sevkiyatları sırasında küçük uçakları da kullanılıyordu.

DİĞER BARONLAR DA BU YÖNTEMİ KULLANDI

&quot;El Chapo&quot; (b&uuml;c&uuml;r) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman.
"El Chapo" (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman.

Bu yöntemi zaman içinde diğer ünlü baronlar da izledi. Netflix’de yayınlanan ‘El Chapo’ dizisinde de bu sahnelere yer verildi. Sınırdan geçirilen küçük uçaklarla, uyuşturucu satıcılarına havadan paketler atarak uyuşturucu ulaştırılıyordu.

TÜRKİYE’DE DE GERÇEKLEŞTİ

Bu yöntem Türkiye'de ise ilk olarak geçen yıl Kırklareli’nde kullanıldı. Bulgaristan’dan kaçak giriş yaparak alçak uçuş yapan planör tipi uçak uyuşturucu satıcılarının verdiği noktalara uyuşturucu dolu paketler attı.

JANDARMA HEMEN FARK ETTİ

Ancak Kırklareli İl Alay Komutanlığı ekipleri hızlı refleks göstererek uyuşturucuların şüphelilerin eline geçmesini engelledi. Ardından 5 ay sonra 21 şüpheli yakalandı.

RADARDAN KAÇMAK İÇİN ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Bu konuda tecrübe sahibi olan Kırklareli Jandarması, sınır köylerde daha sıkı çalışma yapmaya başladı. Çalışmalar yapılırken, bir ay önce gerçekleşen çok önemli bir operasyona daha imza attı. Ortaya çıkan detaylara göre, Bulgaristan’dan havalanan Cessna tipi uçak, Kırklareli sınırına radara yakalanmamak için alçak giriş yaptı.

UÇAK IŞIKLARINI KAPATARAK UÇTU

Gece yapılan sevkiyatta uçak, dikkat çekmemek için ışıklarını kapattı. Daha önce sözleşilen noktada uyuşturucu satıcıları tarafından el feneri ya da farklı bir yöntemle uçağa ışıkla işaret verildi ve uyuşturucu torbalarının atılacağı nokta gösterildi.

UÇAK IŞIKLARINI KAPATARAK UÇTU

İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPTI

Yöntemi çözen Kırklareli İl Alay Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarat çalışmayla daha sonra soruşturma da başlattı. Yapılan teknik takiplerle uçaktan atılan uyuşturucu paketlerinin izini buldu. Elde edilen delillerin ardından Edirne ve Kırklareli’nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3’ü Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 5 kişi yakalandı.

KIRKLARELİ SINIRINDA SIKI TAKİP

Düzenlenen operasyonda 103 kilo ve 13 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam Kırklareli tarihinde yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı oldu. Escobar ve Kuzman’ın uçak sevkiyatı yöntemini uygulayan uyuşturucu baronlarının çalışmasını deşifre eden Jandarma, sınır köylerde daha sıkı önlem almaya başladı. Özellikle ağaçlık bölgeleri mercek altına aldı.

Pablo Escobar
Pablo Escobar

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma da genişletildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici, 6 cep telefonu, 3 adet telsiz ve 3 adet lüks otomobile el konuldu.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı, ülkeye kaçak yollarla girişe ilişkin bilgiyi Çanakkale Hava Radar Komutanlığı'ndan istedi. Gelecek bilgilere göre soruşturmanın seyrinin değişebileceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3 gün haber alınamayan kişi ölü bulundu
GÜNDEM 3 gün haber alınamayan kişi ölü bulundu
Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı tünel inşaatında iş kazası geçiren işçi hayatını kaybetti
GÜNDEM Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iş kazası: 1 işçi ...
Kocaeli'de eşi tarafından katledilen Kıymet'in son yolculuğu da kahretti!
GÜNDEM Katledilen Kıymet'in son yolculuğu da kahretti!
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 TCMB Merkez Bankası toplantı tarihi
GÜNDEM Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler ATA AÖF sonuçlarında
Batman'daki çifte cinayette 2 şüpheli ahırda yakalandı - Güncel son haberler
GÜNDEM Batman'daki çifte cinayette 2 şüpheli ahırda ...
Son dakika: Adana'nın Mısır Çarşısı esnafından "kazı" eleştirisi!
GÜNDEM Adana'nın Mısır Çarşısı esnafından "kazı" eleştirisi! ...
İçişleri Bakanı Soylu: DHKP-C, TKP/ML, MLKP, MKP'nin kırsal yapıları bitirildi
GÜNDEM Soylu: DHKP-C, TKP/ML, MLKP, MKP'nin kırsal yapıları ...
Son dakika haberleri: Gülsüm Kuyar cinayetinde katil kocanın cezası belli oldu!
GÜNDEM Eşi Gülsüm'ü okulda öldürmüştü! Cezası belli oldu!
Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? "Haftaya bir hazırlık başlıyor"
GÜNDEM Haftaya bir hazırlık başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.