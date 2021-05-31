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HaberlerGündem3. SayfaPİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ! Son dakika: Uygulamadan kaçıp polisin üstüne aracını sürdü
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İki uygulamadan kaçtı! Polisin üzerine aracını sürdü!

İzmir'de, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen Reyhan Ü. (34),aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisler olaydan yara almadan kurtulurken, Reyhan Ü., ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçan sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Reyhan Ü., bütün direnmelerine rağmen yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ! Son dakika: Uygulamadan kaçıp polisin üstüne aracını sürdü
İki uygulamadan kaçtı! Polisin üzerine aracını sürdü!
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde Reyhan Ü. (34) ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ahmet T. (37),otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

İKİNCİ UYGULAMADAN DA KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Reyhan Ü.'nün hareket ettiği güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdurmaya çalıştı ancak ihtarlara uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti.

VİRAJI ALAMADI KALDIRIMA ÇARPTI

Polis ekipleri Reyhan Ü.'yü durdurmak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden Reyhan Ü., Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamaması sonucu otomobilin direksiyonunu kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra durdu.

2.09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Reyhan Ü. ve Ahmet T.'nin kaza sonucu herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

Öte yandan, bölgeye gelen trafik polisi ekipleri Reyhan Ü.'ye alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Bir süre alkolmetre ile ölçüm yapılmaması için direnen Reyhan Ü., daha sonra yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı.

BASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Polis ekipleri, Reyhan Ü.'ye alkol ölçümü yaparken, yanında bulunan arkadaşı Ahmet T. gazetecileri engellemeye çalıştı. Reyhan Ü.'nün görüntülenmemesi için bir süre direnen ve alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet T., gazetecilere tepki gösterdi.

OTOMOBİLDE İÇKİ ŞİŞESİ

Reyhan Ü.'nün alkollü çıkmasının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonrası otomobilde içki şişesi ve bardaklar olduğu görüldü. Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

EHLİYETİ ALINDI ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Alkollü araç kullanmak, 'Dur' ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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