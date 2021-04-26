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HaberlerGündem3. SayfaMEKSİKALI HIRSIZ... Son dakika: Milyonluk altını çaldı!
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Milyonluk altını çaldı! Meksikalı soyguncu!

İstanbul Küçükçekmece'de, 1 milyon 250 bin lira değerinde altın dolu çantayı otomobilin içinden çalan Meksikalı şüpheli Juan H. (48) yakalandı. Parmak izi bırakmamak için eldiven giydiği de tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şoke eden hırsızlık anları ise kameraya yansıdı

MEKSİKALI HIRSIZ... Son dakika: Milyonluk altını çaldı!
Milyonluk altını çaldı! Meksikalı soyguncu!
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DHA

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir oto tamir dükkanında insanı şoke eden bir olay gerçekleşti. Meksika uyruklu Juan H. (48) oto tamir dükkanına gelen ve otomobillerinin yanından uzaklaşan kişileri hedefine aldı.

Parmak izi bırakmamak için eldiven giydiği öğrenilen şüpheli, gizli bir şekilde otomobile yanaşarak kapısını açtı.

ALTINLARIN DEĞERİ 1 MİLYON 250 BİN TL

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, içerisinde altın küpe, kolye, yüzük ve künye gibi ürünlerin olduğu çantayı alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sahibinin kuyumculuk yaptığı öğrenilirken, çantanın içerisindeki altınların değerinin 1 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

VATANDAŞ POLİSE BAŞVURDU

Dakikalar sonra otomobilinde çantasını bulamayan vatandaş, çalındığını anlayıp en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

MEKSİKALI HIRSIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Yapılan operasyon ile Juan H., kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSTE HIRSIZLIKTAN KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Juan H.'nin, hırsızlık suçundan daha önceden polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı. Juan H.'nin gizli bir şekilde mavi bir otomobilin yanına gelerek kapısını açması, çantayı alarak uzaklaşması çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BİR AY ÖNCE DE ÇALMAYI DENEMİŞ

Zanlının olaydan bir ay öncesinde farklı bir otomobile hırsızlık girişiminde bulunduğu, fakat dükkan içerisinde bulunan kişilerin durumu farketmesi ile şüpheliyi kovaladıkları an da görüntülerde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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