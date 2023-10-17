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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar

        İstanbul'da "pes" dedirten vicdansızlık! Çöpte bulundu

        İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğine ait cansız beden bulundu. Ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:44
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        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
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        İstanbul'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğine ait cansız bulundu.

        Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi 665. Sokak'ta sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kişi, poşet içerisinde çöpe atılmış kız bebeğine ait cansız beden fark etti.

        EKİPLER İNCELEME YAPTI

        Mahalle muhtarı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "KANLI BEZLERİ VAR, KORDONU VARDI"

        Mahalle muhtarı Önder Ay, "Yoldan geçerken vatandaş çöpleri karıştırıyor. Çöpleri karıştırınca bebek cesedi olduğunu görüyor. Biz de geldik baktık gerçekten ölmüş. Kanlı bezleri var, kordonu vardı" dedi.

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