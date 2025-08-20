Peter Zeidler: Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz

İsviçre ekibi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Alman çalıştırıcı Peter Zeidler ile kaptan Olivier Custodio, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK" Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın önemine değinen Zeidler, "Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Yarın daha büyük bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu. Karşılaşmaya hazır olduklarını vurgulayan 63 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM

"BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ" Beşiktaş karşılaşmasını "büyük" bir karşılaşma olarak niteleyen Zeidler, "Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiklerini aktaran ve "Hazırlık maçlarını, Shakhtar Donetsk maçlarını, ligdeki maçlarını izledik. Her şeye hazırlıklıyız." diyen tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum." görüşlerine yer verdi.