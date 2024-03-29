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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları yükselişte - Enerji Haberleri

        Petrol fiyatları yükselişte

        Petrol fiyatları Perşembe günü OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdürmesi ve Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle varil başına 1 doların üzerinde artış göstererek haftayı yükselişle kapattı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:24
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        Petrol fiyatları yükselişte
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        Brent ham petrolü 1,39 dolar değer kazanarak varil başına 87,48 dolar ile 27 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrolü ise varil başına 83,17 dolardan işlem gördü.

        OPEC+ ittifakının arz kesintisini Haziran sonuna kadar uzatması ve Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına düzenlediği saldırılara ek olarak Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler fiyatların artması yönünde bir etken oldu.

        Önceki seansta petrol fiyatları, ham petrol ithalatındaki artış ve durağan benzin talebinin etkisiyle ABD ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan beklenmedik yükselişin baskısı altında kalmıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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