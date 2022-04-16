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Peugeot online showroomu devreye aldı

Peugeot, online showroomunu hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin neresinde olursa olsun Peugeot markasına erişmek isteyenler, araçların 360 derece görsellerine, iç mekân detaylarına, farklı renklerine ve teknik özelliklerine görüntülü olarak ulaşabilecek. Online showroom ile test sürüşü randevusunun da alınabildiği kaydedildi

Peugeot online showroomu devreye aldı
HABERTURK.COM

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, online showroom hizmeti başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin diledikleri modelin detaylı iç ve dış görsellerine ve teknik verilerine bir uzaktan ulaşabilecekleri aktarıldı.

Devreye alınan online showroom kapsamında, Peugeot modellerinin özel stüdyolarda hem dış hem de içinin 360 derece olarak fotoğraflandığı açıklandı.

Devreye alınan yeni hizmet ile, müşterilerin teknik verilerden, araç renklerine, özel iç döşemelerden farların görüntüsüne, test sürüşü randevularından en yakın bayinin konumuna kadar birçok bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.

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