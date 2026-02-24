Canlı
        Pezeşkiyan: Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor

        Pezeşkiyan: Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, toplumda yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Doğru bir adalet anlayışı olsaydı bu memnuniyetsizlikler meydana gelmezdi. Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 19:27
        Pezeşkiyan: Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor

        İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Kur'an Kültürünü Geliştirme Konseyi" toplantısına katıldı.

        Pezeşkiyan, burada yaptığı değerlendirmede, ülkede son zamanlarda artan protestolara ilişkin şunları söyledi:

        "Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Doğru bir adalet anlayışı olsaydı bu memnuniyetsizlikler meydana gelmezdi. Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır."

        Kur'an'ın insanları dürüst ve ahlaklı olmaya davet ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Eğer Müslümansak dürüstlükte örnek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

