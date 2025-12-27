Habertürk
        Pezeşkiyan: Topyekun savaş hâlindeyiz

        Pezeşkiyan: Topyekun savaş hâlindeyiz

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş hâlinde olduklarını ifade etti. Pezeşkiyan, "Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 27.12.2025 - 21:49
        
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş hâlindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü." dedi.

        Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde yayınlanan röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş hâlindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." diye konuştu.

        İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiği değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

        "İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar."

        Pezeşkiyan, ülkesindeki mevcut ekonomik zorluklarla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

        Petrol satışından elde ettikleri gelirin azaldığını belirten Pezeşkiyan, "Halkın ekonomik sorunlarının farkındayız. Önceden petrolü 75 dolardan satıyorduk ancak şimdi 50 dolardan satıyoruz. Yani 25 dolar daha ucuza satıyoruz. Bir yandan yaptırımlar diğer yandan savaş ülkemizin gelirlerini düşürdü. Bunlara rağmen yaklaşık 2,5 milyar doların bozdurulması ve gıda kartlarına yansıtılmasına karar verdik." dedi.

        Pezeşkiyan, ülkesinin kültürel, ilmi, iktisadi olarak komşularıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler kurmuş durumdayız. Yolları yeniden düzenliyoruz ve kuzey-güney, doğu-batı hattındaki koridorlar için gerekli kaynaklar ayrıldı. Önümüzdeki yıl ulaşım konusunda daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

        Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te, küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54.6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonun, koyunların karnındaki dikiş izinin fark edilmesi

