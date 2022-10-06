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PFDK'dan 6 Süper Lig ekibine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekipleri; Kayserispor, Trabzonspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Konyaspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi. Kurul ayrıca, Giresunsporlu Serginho'yu da Alanyaspor maçındaki rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçla cezalandırdı.

PFDK'dan 6 Süper Lig ekibine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 03.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT D, BATI ALT TRİBÜN B, F, G bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BATI ALT F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. malzemecisi HAYATİ EROL'un, rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.10.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR'ın, 02.10.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.10.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116, SPOR TOTO KUZEY ALT 108 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 02.10.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 01.10.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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