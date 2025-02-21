Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası - Futbol Haberleri

        PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 693 bin TL, Galatasaray'a da 648 bin TL para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı.

        Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

        1. LİG CEZALARI

        PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a 414 bin 600, Geosis Boluspor'a 84 bin ve MKE Ankaragücü'ne 33 bin 750 lira para cezası kesti.

        Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Adama Traore'ye 5 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulayan PFDK, Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva'ya 4 maç men ile 39 bin lira, Samuel Saiz'e 29 bin 250 lira, Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan ile Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın'a 2 maç men, MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu'ya 1 maç men ile 29 bin 250 lira, Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu'ya da 1 maç men cezası verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"