Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta test edilmek üzere getirilen 5 bin 800 doz aşının ardından 2 gün içinde yaklaşık 1,4 milyon doz Biontech aşısının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Koca, dün 750 bin doz, bugün ise 700 binden fazla kullanıma hazır Biontech aşısının teslim alındığını belirtti. Açıklamalar sonrası vatandaşlar 'Pfizer Biontech aşısı kimin?' Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Pfizer Biontech aşısı kimin? Pfizer aşısı fiyatı ne kadar? Aşı kimlere vurulacak? İşte detaylar...

PFİZER BİONTECH AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Teslim alınan Biontech aşısıyla ilgili Koca, “Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak” açıklamasında bulundu.

“ÜLKEMİZDE İLK DEFA KULLANILACAK”

Bakan Koca, testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldiğini vurgulayarak, “Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak” dedi.

"NİSAN BAŞINDA 4.5 MİLYONA ULAŞACAK"

Sağlık Bakanı Koca "Aşılamayı hızlandırmak için Alman menşeli Biontech aşısını sürece dâhil ettik. 1,4 Milyon doz aşı bugün itibariyle elimizde. Nisan başında bu, 4,5 Milyon doza ulaşacak. 30 Milyon dozluk opsiyonlu bir anlaşma da yaptık. Üretim arttıkça daha çok aşı alacağız." açıklamasında bulundu.

PFİZER BIONTECH AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.