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AŞI RANDEVU ALMA: Telefonla ve internetten aşı randevu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı

Aşı randevu alma telefon numarası merak ediliyor. Korona virüsle mücadelede aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevusu alma yollarını araştırıyor. Vatandaşlar 'Aşı randevusu nasıl alınır?' Sorusuna yanıt arıyor. Aşı randevu alma telefon ve internet üzerinden MHRS ve e-Devlet ekranlarından yapılabiliyor. Peki, 60-65 yaş aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı...

AŞI RANDEVU ALMA: Telefonla ve internetten aşı randevu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı

Korona virüs aşı randevu alma işlemi merak ediliyor. Korona virüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken 6 milyon 311 bin 554 kişi ikinci doz korona virüs aşısı oldu. Öğretmenlere aşı randevusu açılmasıyla 'Aşı randevusu nasıl alınır?' Sorusu araması sıklaştı. Peki, covid aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve e-Devlet aşı randevu oluşturma ekranı...

60-65 YAŞ ARASI AŞI RANDEVUSU EKRANI AÇILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta bu haftayı belirterek bu açıklamayı yapmıştı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek” açıklamasında bulundu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra ALO 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse “aşıla” mobil uygulaması üzerinden ya da 2023’e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.

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