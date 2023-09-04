Phaselis'in ana caddesi gün yüzüne çıkarılıyor

Tapınak, su kemerleri ve ana caddenin taşlarını onararak yerlerine koyduklarını belirten Arslan, "Dışarıdan bir taş getirmiyoruz. Yapının kendi taşlarını onarıp belgeleyerek tekrar aynı yerine koyuyoruz.

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Her bir taşın kimliğini çıkarıyoruz. Bir taş kim tarafından, ne zaman çıkarılmış, ne gibi işlem görmüş, ne zaman yerine konulduğunun belgesi ve bir kimliği var" dedi.