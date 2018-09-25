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Phillip Cocu: "Bu sezonun en iyi performansıydı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Cocu, "İlk yarıdaki performansımız bu sezonun en iyi performansıydı, bu şekilde devam etmeliyiz" dedi. Cocu, Ersun Yanal tezahüratlarının sorulması üzerine, "Taraftarlara tek söyleyeceğim, destekleri için teşekkür etmek. Eğer onlar memnun değilse, bu memnuniyetsizliği gidermemiz gerekiyor. Bu sabrın karşılığını vereceğiz" dedi

25 Eylül 2018 Salı, 00:04 | Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Cocu'nun açıklamaları şöyle:

"İlk derbi maçımdı, maçın aslında iki yüzü var. İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledik, topa baskı yaptık, rakibe izin vermedik, 3-4 net pozisyonumuz vardı ancak rakibimiz golü buldu. Devre arasında birbirimize son ana kadar savaşacağıma dair söz verdik. İkinci yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. Beraberlikle tamamladık, bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı hak ettik ancak her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz."

"Bizim temel sorunumuz orta alanı boş bırakmak oldu, bizim oyun felsefemiz bu değil. Mesafe açıldığı zaman o mesafeler çok derin boşluklara sahne oluyor. Çok fazla enerji sarf ettik, bu da derin boşluklara izin verdi. Maçın son anına kadar karakter sergiledik ve taraftarımıza o golü armağan etmek istedik ama olmadı. İlk yarıdaki performansımız bu sezonun en iyi performansıydı, bu şekilde devam etmeliyiz."

BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Hollandalı teknik adam, “İlk derbi maçıma çıktım. Gerçekten hayranlık uyandırıcı bir atmosfer vardı ve çok etkilendim. Taraftarlar muhteşemdi, harikaydı. Bize çok katkıları oldu. Takımın itici gücü olduklarını gösterdiler. Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Şu ana kadar ki en iyi oyunumuzdu. İlk yarıdaki futbolumuz bize gelecek için de umut verdi. İkinci yarıda iki takım da boşluklar verdi. Bir defansif bir de ofansif grup olarak sahadaydı, iki takım da. Ayew’in çok güzel golüyle beraberliği yakaladık. Başka fırsatlar da yakaladık. İkinci yarıda Valbuena ve Eljif’in gol atabileceği pozisyonlar oldu. Taraftarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımımın son ana kadar çabalamasıyla ve oyunu bırakmaması nedeniyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“RAKİP ALANDA OYNAMAK İSTİYORUZ”

Takımının maçın ilk yarısında ortaya koyduğu futboldan dolayı memnun olduğunu tekrar eden Phillip Cocu, “Dürüst olalım, yoktan gelen bir gol vardı. Bu golde Babel’in kalitesi de önemli. Mükemmel bir şut attı. Futbolun içinde bunlar var. Devre arasında şunu söyledik, 'Gol atamadık ama iyiydik. Bu şekilde devam edelim' dedim. Bu yolda devam etmelerini istedim oyunculardan. Rakibin oyun tarzı da sizi etkiliyor. Hızlı kanat oyuncuları var. Topu kaybettiğimizde kanatlardan hızlı şekilde kalemize geldiler. Ama bunu da iyi savunduk. Takımı öne çıkarmak için biraz daha birlikte kalmaya ihtiyacımız var. Daha az enerji harcamalıyız. Rakip yarı alanda kalırsak, 70-80 metre geriye koşular yapmak zorunda kalmayız. İlk yarıda oyunumuz beni tatmin etti. Maç içinde geriye çekilmemiz gereken pozisyonlarda da iyiydik. Oyuncularımın üzerinde çok büyük baskı vardı bugün sahaya çıkarken. Dediğim gibi rakip yarı alanda topu daha çok tutmalıyız. Sürekli koşulan oyun, benim istediğim bir oyun değil, bu oyunun ortaya çıkmasına engel olmalıyız” dedi. Sözlerine ekleme yapan Cocu, takımdaki oyuncuları da değerlendirerek, “Bu akşamki performanslara parantez açmak gerekiyor. Diego Reyes takıma oturmuş gözüktü. Benzia’yı istediğimiz pozisyonlarda daha çok topla buluşturabildik. Slimani’yi biliyoruz ama takımın onu daha çok bilmesi gerekiyor. Bugün gerekli katkıyı sağladı. Jailson’ın arkadaşlarıyla İngilizce anlaşma konusunda sıkıntısı var, bunu aşmaya çalışıyor. Birbirimizle uyumumuzu daha iyi sağlarsak, daha iyi noktaya geleceğiz ama istediğimiz noktada değiliz” açıklamasını yaptı.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN BEN DE MEMNUN DEĞİLİM”

Taraftarların karşılaşmanın ardından Ersun Yanal tezahüratları yapmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Cocu, “Futbol oyununun bir parçasıdır eleştirilmek. İçinde bulunduğum durumdan memnun değilim. Perşembe gününü konuşmak bile istemiyorum. İleri derecede kötü olduğumuz bir akşamdı. O maç da bugünü etkiledi. O maçı bu gayretle oynasaydık skor farklı olurdu ama bunu değiştiremezdik. İçinde bulunduğum pozisyondan mutlu olsam, bu benim için kötü bir tablo oluştururdu. Başkanımızla birlikte bir yola çıktık. Kulüpte bir değişim var ve bu süreçte her zaman işiniz zordur. Kötü ya da iyi kararlar verilir, bazı kararlar verilmez, ben sadece işime odaklandım. Büyük bir fark gördüm takımımda. Bu güvenle sahaya çıkmalıyız. Bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu da benim sorumluluğumda. Taraftarlara tek söyleyeceğim, destekleri için teşekkür etmek. Eğer onlar memnun değilse, bu memnuniyetsizliği gidermemiz gerekiyor. Bu sabrın karşılığını vereceğiz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“İSTİKRARDAN YANAYIM”

Kafasında bir 11 oluştuğunun altını çizen Cocu, “Çok fazla sakatlanan oyuncumuz olmadığı takdirde yüzde 95 civarında kafamda net bir 11 var. Çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum ve bunu sevmiyorum. İstikrardan yanayım. Oyuncularımın birbirini iyi tanımasına ihtiyacımız var. Bizim saha içinde topsuz hareketliliğe daha çok ihtiyacımız var. Slimani arkaya bazı koşular yaptı. Ayew bir kez yaptı ve yüzde 100’lük pozisyon yakaladı. Ama bizim orta saha oyuncularımız biraz farklı. Oyunculara uyan bir sistem bulmak zorundasınız. Bu akşam Benzia’nın yaptıklarını fazlasıyla beğendim” diyerek sözlerini tamamladı.

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