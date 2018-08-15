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Cocu: Ders almamız gereken noktalar var

Fenerbahçe'nin Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği 3. ön eleme turu maçı sonrası Phillip Cocu açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam "İlk golü biz atsak, rakibimiz daha gergin bir ortamda mücadele edecekti. Onların attığı gol onları rahatlattı. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:01:12 | Güncelleme:

Fenerbahçe, Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti... 

Maç sonrası Phillip Cocu yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Yapmak istediğimiz buydu. Gücümüzü sahaya yansıttık. Ofansif oynadık, rakibimizin üstüne gittik. Topla kaliteli bir rakip vardı karşımızda. Böyle bir rakibe karşı oynamak da zordu. Yediğimiz ilk gol yıkıcı bir darbeydi ama pes etmedik. İlk golü biz atsak, rakibimiz daha gergin bir ortamda mücadele edecekti. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Onların attığı gol onları rahatlattı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Soldado'nun ritim eksikliği vardı, ondan sahada değildi. Uzun zamandır ritmini sağlayamamıştı. Alper harika bir iş çıkardı, güzel de bir gol attı. Şu an kullanamayacağımız oyuncular üzerinden konuşmanın manası yok. Slimani takımı iyi bir noktaya taşıyacaktır. Kuvvetli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi maçı oynadık, ders almamız gereken noktalar var. İki takım da birbirine son derece yakındı. Bizden biraz daha etkililerdi, bunları tecrübe edinmemiz lazım."

 

BASIN TOPLANTISI

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0'ın rövanşında 1-1 berabere kalarak elendikleri Benfica maçında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cocu, iki takım arasında önemli bir fark olmadığını belirterek, "Sadece kendi sahalarında ikinci yarıda bizden üstündüler. Biz bugün iyi oynadık ve farkı getiren ilk golü bizim atamamamızdı. Pozisyonları gole çeviremedik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde sonucu böyle küçük şeyler belirler. Topla kaliteli bir takip vardı karşımızda. Takımımız gerçekten çok çalıştı. Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız da bunu gördü. Bu turdan ders aldık. Bu tecrübeyi UEFA Avrupa Ligi'ne yansıtmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Santrfor transferinin bu tura yetişmemesiyle ilgili soru üzerine Hollandalı teknik adam, "Şu olsaydı, bu olsaydı şekilde görüş belirtmeyi sevmiyorum. Sonuç itibarıyla böyle bir şey yoktu. Alper çok çalıştı ve çok güzel bir gol attı. Topu iyi şekilde kullanma gayretindeydi. Benfica top ayağındayken çok rahat oynayan bir takım. Kolay top kaybetmiyorlar. Büyük bir takım vardı karşımızda. İki üst seviye maç oynadık ve elimizden geleni yaptık ama yetmedi. Bu biraz acı ama gerçek bu." değerlendirmesinde bulundu.

Cocu, maçın 65. dakikasında takımın sahadaki tek defansif orta sahası Mehmet Topal'ı oyundan çıkarmasıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi:

"Bana göre Mehmet iyi oynadı. Tek sorun, son oynadığımız maçtan sonra yüzde yüz toparlanamadı. Bu akşam çok yoruldu. Bu yüzden çıkardık onu. Eljif'i defansif orta saha olarak oynattık. Aslında sistemde fazla bir değişiklik olmadı."

Oyuna müdahale konusunda geç kaldığını düşünmediğini anlatan Cocu, şunları kaydetti:

"Oyuncularım saha içinde istediğimiz gibi oynamaya çalıştı. Giuliano'nun Fejsa'nın etrafında topu almasını istedik. Valbuena'nın geri gelmesini istemiyorduk, önde topla buluşmasını istedik. İkinci yarı daha sabırlı olmalıydık. 2-1 yapsak onlar panik yapacaktı. Son ana kadar mücadele ettik. Biz 4-3-3 oynuyoruz. Bunu farklı sistemlerle kullanabilirsiniz. Bu kadronuzdaki oyuncuların özelliklerine de bağlı. Transfer dönemi sonuçlanmadı. Hep arıyoruz, kadromuzu güçlendirmek için. İmkanlarımız doğrultusunda bu işi yapmaya gayret gösteriyoruz. Elimizdeki oyunculara göre oynamak zorundayız."

KOŞU MESAFESİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, bu seviyede rakipleriyle mücadele edebilmek için maç içinde takım olarak koşu mesafelerini 120 kilometre ve üzerine çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Maçın son 25 dakikasında yaşanan top kayıplarının iki sebebinin olduğunu aktaran Cocu, "Topa sahipken elimizdeki seçenekleri ve pas açılarını doğru kullanamadık, birincisi bu. Hedefimiz topu rakip yarı alanda oynamaktı. Yorgunluk olduğundan dolayı doğru kararları verememiş olabiliriz. Böyle olunca top kaybettik. Son 25 dakika Benfica topu ayağında tuttu, biz böyle oynayınca. İkinci kısım ise, bu seviyede takımlar genelde 120 kilometrenin üzerinde koşar. Bizim bu seviyede olmak için bu rakamlara çıkmamız lazım." diye konuştu.

Yeni transfer Andre Ayew ve mevcut kadronun yeterli olup olmadığıyla ilgili de konuşan Cocu, "Ayew iki hafta sonra çok daha iyi noktalara gelecektir. Ben ona güveniyorum. Avrupa'da, kupada ve ligde en iyi mücadele etmesi için bazı pozisyonlar için arayışımız sürüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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