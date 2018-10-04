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Phillip Cocu, Hollanda basınına konuştu

04.10.2018 - 13:02 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Phillip Cocu, kulüpteki durumuyla ilgili Hollanda basınına açıklamalarda bulundu

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    Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından geleceği tartışılmaya başlanan Phillip Cocu, Spartak Trnava maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

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    Hollandalı teknik adam, FOX Sports Hollanda'ya verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'deki son durumu değerlendirdi. İşte Cocu'nun açıklamaları:

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    "Şu anda çok hassas bir süreçteyiz. Böyle bir ortamda futbol oynamak zor. Oyuncular, futbol oynamak yerine savaşmak zorundalar."

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    "Oyuncularımdan şu anda istenen, alışık oldukları şeylerden çok başka."

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    "Finansal Fair Play kuralları nedeniyle kulübümüz fazla para harcayamadı ve bazı oyuncularımız satıldı."

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    "An itibarı ile faydalanamadığımız pek çok imkan var. Sezon başlamadan önce iki önemli oyuncumuzu satıp dört yeni ismi transfer ettik."

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    "Aramıza yeni katılan futbolcuların vizyonumuza ve Türkiye ligine alışmaları için zamana ihtiyaçları var."

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    "Kulübün bana olan desteğini kesinlikle hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte böyle bir şeyin olmasının bir anlamı var."

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    "Fenerbahçe kulübü, sezona bu şekilde başlamaya alışık değil. Herkes başarı istiyor ve eğer tersi olursa gerek taraftarlar gerekse de medyanın direnciyle karşılaşıyorsunuz."

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    "Elbette bu durum hiç de tuhaf değil. Bana da istifa etmem yönünde iletilmiş herhangi bir talep yok."

     

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    "Oyuncular arasında bir seçim yapmak zorundasınız ve bu, gerçekten zor bir iş. Zira bir yandan da herkesi takımın içinde tutmanız gerekiyor."

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    "Bu durum, elbette kolay değil. Ancak sıkı çalışmayı sürdürmek önemli. Sadece bu şekilde oynamaya hazır olabilirsiniz."

     

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    "En başta da belirttiğim gibi çok hassas bir süreçteyiz ve bu durumdan kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz."

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    "Ali Koç ve Damien Comolli ile olan çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Burada bana olan desteği hissediyorum."

     

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    "Türkiye'de duygular, diğer ülkelere göre biraz daha yoğun yaşanıyor. Gazeteler de sayfalarını her zaman doldurmak zorunda. Onlar da muhakkak bir şeyler yazıyorlar."

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    "Hâl böyleyken kendinizi korumak zorundasınız çünkü bazen duygular daha baskın çıkabiliyor. Bununla iyi bir şekilde başa çıkmak gerekiyor." (Fanatik)

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Yorumlar 1
  • Misafir 35 dakika önce
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