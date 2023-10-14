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        Haberler Dünyadan Phyllis Coates 96 yaşında vefat etti - Magazin haberleri

        Phyllis Coates 96 yaşında vefat etti

        'Supermen'in sevgilisi 'Louis Lane'i canlandıran ünlü oyuncu Phyllis Coates, 96 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:24
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        'Louis Lane' 96 yaşında vefat etti
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        1950'li yıllarda 'Superman and the Mole Men' adlı sinema filminde ve 'Adventures of Superman' adlı televizyon dizisinde 'Lois Lane' karakterini canlandıran oyuncu Phyllis Coates'ten acı haber geldi. Coates'in 96 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

        Phyllis Coates'in ölümünü kızı Laura Press duyurdu. Press, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun hastanede doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.

        Fotoğraf: Splash News

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        #Phyllis Coates
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