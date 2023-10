Phyllis Coates 96 yaşında vefat etti

1950'li yıllarda 'Superman and the Mole Men' adlı sinema filminde ve 'Adventures of Superman' adlı televizyon dizisinde 'Lois Lane' karakterini canlandıran oyuncu Phyllis Coates'ten acı haber geldi. Coates'in 96 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Phyllis Coates'in ölümünü kızı Laura Press duyurdu. Press, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun hastanede doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti. Fotoğraf: Splash News