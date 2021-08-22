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Haberler Gündem 3. Sayfa Pidesi eksik çıkınca kurşun yağdırdı! - Haberler
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Korkunç olay! Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı

Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte pide siparişinin eksik hazırlandığı gerekçesiyle tartıştığı fırıncılara rastgele tabancayla ateş açan Erhan Olcay (23), 2 kişiyi yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından kaçan Olcay, polis merkezine gidip teslim olduktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Pidesi eksik çıkınca kurşun yağdırdı! - Haberler
Pidesi eksik çıkınca kurşun yağdırdı!
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DHA

Olay, 18 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesindeki bir fırında meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erhan Olcay, mahallesindeki fırını arayarak kıymalı pide sipariş etti.

DHA'nın haberine göre, siparişini almak için fırına giden Olcay, 3 pide sipariş ettiğini ancak, fırıncının 2 tane pide hazırlandığını iddia ederek fırın ustasıyla tartıştı. Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D. (58), Erhan Olcay'a İçeride müşteri var. Taşkınlık çıkartma. Sen 2 tane pide sipariş ettin dedi. Erhan Olcay, bu sözler üzerine, yanında taşıdığı tabancayla Ali D.’nin bacağına ateş ederek yaraladı.

MERMİLER DUVARDAN SEKTİ

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale ederek Erhan Olcay'ı sopalarla kovalamaya başladı. Olcay, esnafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Olcay'ın tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.’nin başını sıyırıp, eşi Naciye B.’nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın ve bacağından yaralanan Ali D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü. Olcay ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Olcay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi edilen Naciye B., ve Ali D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Naciye B.’nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasının zarar görmediği, kısa süre sonra taburcu edildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Erhan Olcay, olay gecesi Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olcay, olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise verdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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