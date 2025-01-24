Pierre Sage: Rekabet gücü çok yüksekti!

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fransa ekibi Lyon, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendiren Sage, "İyi bir oyun ortaya kondu. Performansımız iyiydi. Rekabet gücü yüksekti. Tıpkı rakibimizin olduğu gibi. Her zaman oynadığımız gibi oynadık. Bir değişiklik yoktu. Daha hücum ataklı oynamayı gözettik. Toulouse’a göre daha dikkatli rakip vardı. Ona uygun bir oyun oynandı" dedi.

Lacazette ile ilgili gelen soruya Fransız teknik adam, "Oldukça uyumlu bir futbolcu. Diğer futbolcular tarafından destekleniyor. İyi bir oyunu var" yanıtını verdi.

REKLAM

"ÇOK FAZLA KART MÜCADELEDEN DOLAYI OLDU" Mücadelede fazla sarı kart görmeleri ve oyuncuların sakin kalmaları gerektiğiyle ilgili soruya Pierre Sage şöyle konuştu: “Oldukça profesyonel futbolcular vardı. Pozitifti. Buna bağlı olarak ben de elimden geldiği kadar maçı yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık ve değerlendirme çalıştık. Çok fazla kart görüldü. Bu mücadeleden dolayı oldu. Ebette kolay değildir. Bu Fransız futbolunun bir gösterisidir." Pierre Sage, takım içi dengeyle ilgili ise, "Kendimize güven vardı. Daha fazla çalışıldı. İyi yönden bakmak lazım" dedi.