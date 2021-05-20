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Piknik yerleri açık mı? Piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı?

Kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte özellikle sevdikleriyle mesire alanlarında piknik yapmak isteyenler 'Piknik yerleri açık mı?' ve 'Piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

Piknik yerleri açık mı? Piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı?

Yerinde normalleşme kararları merak edilip araştırılıyor. Normalleşme kararları sonrası özellikle hafta sonuyla birlikte en çok "Mangal yakmak yasak mı?" ve "Piknik yapmak yasak mı?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Piknik yapmak ve mangal yakmakla ilgili yerinde normalleşme kararlarında bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla bir önceki genelge mangal ve piknik içinde geçerli. Buna göre 1 Haziran'a kadar ormanlık alan, sahil ve plajlarda piknik yapmak yasak. Bununla birlikte piknik alanlarında mangal yakılması da kesinlikle yasak. Mangal yasağının ne zaman kalkacağı ise henüz bilinmiyor.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER NELERDİR?

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

Videoyu Oynat
- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

AÇIK OLAN İŞLETMELER

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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