Etiyopya'da pazar günü "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmiş, kazanın ardından tartışmalar ve incelemeler, bazı durumlarda pilotların kontrolünü elinden alan Boeing yazılım sistemi üzerine yoğunlaşmıştı.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman ve İngiltere de "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.

Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Etiyopya'daki bazı hava yolu firmaları ise filolarında bulunan söz konusu tipteki uçakları seferden çektiklerini duyurmuştu.

Kazadan sonra güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boing 737 Max 8 uçuşlarının operasyonları Çin, Arjantin, Etiyopya, Cayman Adaları ve Singapur tarafından durdurulmuştu.

TRUMP: PİLOTLARA ARTIK İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşlerini dile getirdi.

Açıklamasında "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bilgisayar bilimcileri var." ifadesine yer veren Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu birçok üründe her zaman görüyorum. Genellikle eski ve daha basit olanların daha iyi olduğu durumlarda, her zaman gereksiz bir adım daha ileri gitmeye çalışılıyor. Saniyenin içinde ani kararlara ihtiyaç var ve karmaşıklık tehlike yaratır. Tüm bunlar büyük maliyet ama çok az kazanç sağlar. Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben, bir uçağın kontrolünü kolay ve hızlı bir şekilde ele geçirmesine izin verilen uzman profesyoneller isterim."

MIT'DEN TRUMP'A YANIT GECİKMEDİ

MIT'den bilgisayar uzmanlarına ihtiyaç olduğunu tweetleyen Trump'a ABD'nin en prestijli bilim-teknoloji üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndan yanıt gecikmedi.

Trump'ın tweetini alıntılayan MIT'in Twitter hesabından "Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Ama herhalde pilotları da (görevlerinde) tutabiliriz?" paylaşımında bulunuldu.

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) March 12, 2019

ABD, BOEING 737 MAX İLE YAPILAN UÇUŞLARI DURDURMAYACAK

ABD Federal Havacılık Kurulu, Boeing 737 MAX tipi uçakların herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurdu.

Etiyopya’da 157 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan uçak kazası sonrası birçok ülkenin kazada kullanılan Boeing 737 MAX tipi uçakların kullanımlarını durdurmasının ardından ABD Federal Havacılık Kurulu’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Kurumun yöneticilerinden Dan Elwell, "Uçaklarda sistematik performans problemi ve uçakları kullanımdan çekmelerine kanıt olacak bir kaynak yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya ilişkin Uluslararası Merkezi Chicago'da bulunan Boeing firmasının İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg ile görüştüğü ve uçakların kullanımda kalmasında hiçbir güvenlik probleminin olmadığı konusunda kendisine güvence verildiği de aktarıldı.