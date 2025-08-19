Pilotu rahatsızlanan uçak acil iniş yaptı İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Manchester'a gitmek için yola çıkan Easyjet firmasına ait uçak, Çekya üzerinde ikinci pilotun rahatsızlanması üzerine Almanya'daki Köln Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yeni bir ikinci pilot atanmasının ardından uçak, 5 saat rötar ile Manchester yolculuğunu tamamladı

