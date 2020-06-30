'Pina Bausch’la Bir Nefes' Youtube'da

Ünlü Alman dansçı ve koreograf Pina Bausch’un İstanbul’dan esinlenen Nefés adlı gösterisini belgeleyen “Pina Bausch’la Bir Nefes”, Bausch’un 11. ölüm yıldönümünde İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı.

Yönetmenliğini Hüseyin Karabey’in üstlendiği belgeselde Pina Bausch’un 2002’de İKSV’nin davetlisi olarak geldiği İstanbul’da gerçekleştirdiği ve bugün hâlâ dünyayı dolaşan Nefés gösterisinin sahne arkası ve hazırlık süreci anlatılıyor. İstanbul Tiyatro Festivali’nin, İKSV ile "Dans Tiyatrosu" kavramını modern dans literatürüne yerleştiren ve bu alanda bir ekol yaratan Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch ortak yapımıyla İstanbul üzerine gerçekleştirdiği özel projesi Nefés, Türkiye’de ilk kez 2003’te AKM’de sergilenmişti ve beş temsil vererek 6 binin üzerinde seyirciyle buluşmuştu.

Daha önce kimseye verilmeyen özel bir izinle gösterinin provalarını takip etme şansını yakalayan yönetmen Hüseyin Karabey, Pina Bausch’un bu yaratım sürecini, ekibi yönetişini ve koreografinin özünü oluşturan doğaçlama sürecini belgelemişti. Karabey’in sanatseverleri Nefés’in perde arkasına götüren “Pina Bausch’la Bir Nefes” isimli bu belgeseli daha önce 2005 yılında 24. İstanbul Film Festivali’nde gösterilmişti.