Pınar Deniz'in annelik heyecanı büyüyor
Eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi
Eylül ayında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya'da nikâh masasına oturan Pınar Deniz, ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz'den yeni hamilelik fotoğrafı geldi.
Ablası Huri Deniz ile ayna karşısında göbeklerini karşılaştıran ünlü oyuncu, abla - kardeş fotoğrafını "Göbüş var, göbüş var..." notuyla yayımladı.
"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan daha önce hamilelik süreci hakkında açıklamada bulunan Pınar Deniz; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullamıştı.