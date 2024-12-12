"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce hamilelik süreci hakkında açıklamada bulunan Pınar Deniz; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullamıştı.