Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz!

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!"

Ardından gülerek, "Arkadaşlar siz bizim olduğumuz her yere gelecek misiniz?" diyen çifte, "evlilik" soruları yöneltildi.

Konuyla alakalı konuşan taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yaptı. İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş oldu.