Pınar Soykan, 'Üzülme' adlı tekli çalışmasıyla müzik listelerinde hızla yükselmeye devam ederken sahnelere de çıkmaya devam ediyor. Soykan, önceki akşam çıktığı sahnede oldukça başarılı bir programa imza attı.



Pınar Soykan, programında pop müziğin yeni ve nostaljik şarkılarını sahne şovları eşliğinde seslendirerek hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.





Annesinin diktiği sahne kıyafeti oldukça beğenilen Pınar Soykan, son dönemin hızla yükselen ismi olarak sahne çalışmalarına devam edecek.