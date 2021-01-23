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Ping nedir? Ping ne işe yarar, nasıl ölçebiliriz?

Ping, 1983 yılında Mike Muus tarafından yazılan bir program olup, bilgisayarınızdan çıkan bir verinin karşıdaki sunucuya iletilme süresini gösterir.

Ping nedir? Ping ne işe yarar, nasıl ölçebiliriz?

Günlük hayattan örnek verirsek daha kolay kavranacaktır. Örneğin silahlı online bir oyun oynuyorsunuz ve ateş ettiğinizde silahınızdan çıkan mermi bir veri haline dönüştürülüp sunucuya iletilir. Bu iletilme süresi ping olarak adlandırılır. Yani eğer Ping süreniz 50ms ise bu mermi 50 milisaniye sonra ateş ettiğiniz yerde olacak anlamına gelmektedir. Ancak bu süre artarsa ateş ettiğiniz adam veya canlı örneğin Ping’iniz 150ms’e çıktığında 150 milisaniye sonra demek olacaktır ve buda ıskalamanıza sebep olacaktır.

Ping sürenizi, Download ve Upload hızınızı hız test sitelerinden kontrol edebilirsiniz.

Bahsettiğimiz sunucular size ne kadar uzak ise Ping sürenizde o kadar fazla olacaktır. Türkiyedeki sunuculara 40-50 ms ile bağlanırken başka bir ülkedeki sunucu için bu süre 90ms-150ms gibi belki daha fazla seviyelere çıkmaktadır. Aynı zamanda ping süreniz bağlantı tipinizle de alakası vardır. Adsl, Fiber, 3G gibi farklı bağlantı türlerinde aynı sunuculara farklı ping süreleri ile veri yollayabilirsiniz. Bunların içerisinde kablosuz gittiği için 3G en fazla ping süresi yaratan bağlantı türüdür. En iyisi ile fiberoptik bağlantılardır.

Farklı DNS veya VPN programlarından bağlanmanız sizin zararınıza olacaktır. Bu tarz programlarda genelde diğer ülkelere bağlanacağından dolayı ping sürenizi arttıracaktır. Aynı zamanda kablolu internet bağlantıları da Ping sürenizin az olmasını sağlar. Ancak tabi ki burada farklı detaylarda önemli olacaktır. Özellikle online oyun dünyasının sürekli geliştiği ve her gün yeni online oyunların piyasaya çıktığı bu dönemde kullanıcılar için Ping çok önemli bir konudur. Oynadığınız oyunları gecikmeli oynamak sizin için sıkıntı yaratabilir. Sadece oyun değil görüntülü veya sesli konuşmalarınızda da oyunda olduğu kadar farkedilir olmasa da bu gecikmeyi yaşayabilirsiniz.

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