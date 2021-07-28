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Sporcuların kıyafetlerine cinsiyetçi müdahaleye Pink'ten tepki 0:00 / 0:00

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ABD'li pop şarkıcısı Pink, bikini yerine şortla maça çıkan Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına destek vererek formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için takımla çok gurur duyduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre, Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına geçen hafta Avrupa Plaj Hentbol (EHF) Şampiyonasında yönetmeliğe aykırı olarak giyindikleri için 1500 avro ceza verildi.

SPORCULARIN KIYAFETLERİNE HER TÜRLÜ CİNSİYETÇİ MÜDAHALEYE TEPKİ

ABD'li şarkıcı Pink, Twitter'da "Formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı ile çok gurur duyuyorum. Helal kızlar. Cezalarınızı ödemekten memnun olurum. Böyle devam edin." paylaşımında bulundu.

Takım, Instagram'dan paylaştıkları gönderide Pink'e desteğinden ötürü teşekkür etti.

EHF, Bulgaristan'da İspanya ile oynayacağı maça kurallara aykırı olarak şortla çıktıkları için Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı'na ceza vermişti.

Norveç Hentbol Federasyonu, takıma verilen cezayı ödemeye hazır olduğunu duyurmuştu.