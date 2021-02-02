Pırasalı gül böreği Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılmasının ardından merak konusu oldu. Sebzeli olması nedeniyle hem besleyici hem de oldukça doyurucu. Peki, pırasalı gül böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte pırasalı gül böreği tarifi...

PIRASALI GÜL BÖREĞİ MALZEMELERİ

3-4 adet hazır yufka

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

500 gram pırasa

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kişniş

Sosu için;

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

PIRASALI GÜL BÖREĞİ YAPILIŞI

3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tencereye alınır. İnce ince doğranmış pırasa ve rendelenmiş havuç tencereye alınarak yumuşayıncaya kadar pişirilir. Daha sonra tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır. Sosu için bir kaba 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ,1 su bardağı süt alınarak çırpılır. Böreklik hazır yufka 4 ‘e bölünerek bir parçası tezgaha serilir. Yufkanın üzerine hazırlanan sostan bolca sürülür. Pırasanın iç harcından yufkanın üzerine serpilerek rulo yapılır. Hazırlanan rulo kıvrılarak gül şekli verilir. Tepsiye yerleştirilen böreklerin üzerine kalan sos sürülür. İsteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişmeye bırakılır.

Afiyet olsun…