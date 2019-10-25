Pirinç sirkesi nasıl yapılır?

Daha çok Vietnam ülkelerinde ve Çin’de tüketilen pirinç sirkesi, halk arasında beyaz sirke olarak da anılır. Şekerpancarı ve mısır nişastasından üretilen bir sirke türüdür. Elma ve üzüm sirkesine göre tadı hafif tatlımsıdır. Bu sirke uzak doğu yemeklerinin içine eklenir. Yanı sıra esmer pirinçten yapılan sirke salatalara sos olarak ve turşu hazırlarken içine katılır. Pirinç sirkesinin iyileştirici özelliği vardır. Ayrıca kanı temizleme ve dolaşımı hızlandırma özelliği de mevcuttur.

Pirinç Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:

1 litre klorsuz su

2-3 Tane nohut

1 çay bardağı pirinç

Pirinç Sirkesi Yapılışı:

Pirinç sirkesinin yapımı da üzüm sirkesi ve nar sirkesi gibi kolaydır.

Hazırlamak için beyaz veya esmer pirinç kullanılabilir.

Ayıklanan pirinçler yıkanıp su içinde üç gün bekletilir.

Ardından süzülen pirinçler cam kavanoz içine alınır.

Kaynatılıp soğutulan su, kavanoza eklenir ve kavanoza iki adet nohut konulur.

Üzeri bir bez ile kapatılarak 15 gün karanlık bir ortamda bekletildikten sonra süzülür.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Esmer veya beyaz pirinç kullanılabilir.

Karanlık bir ortamda 15 gün bekletilmesi gerekir.

Suyunun kaynatılıp soğutulmuş olması gerekir.

Pirinç sirkesini buzdolabında muhafaza edin.