Kayısı sirkesi nasıl yapılır?

Kayısı sirkesi bağırsaklarımızdaki probiyotik özellikleri sağlıyor. Bağırsakların çalışmasına, insülin direncine, yorgunluğu gidermeye yardımcı ve gençleştirici özelliğe sahip kayısı sirkesi tarifi vereceğim.
Kayısı Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:
1 kg olgun kayısı
4 litre soğuk su
5 litrelik cam kavanoz
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 su bardağı dövülmüş kabak çekirdeği
Kayısı Sirkesi Yapılışı:
Kayısıları elinizle ezerek 5 litrelik bir kavanozun içerisine atın.
Kayısıların üstüne 4 litre soğuk su ilave edin.
1 su bardağı kabak çekirdeğini de ekleyin.
Daha sonra 1 çay bardağı maya sirke ekleyin.
Tahta kaşıkla Karıştırın.
1 yemek kaşığı kaya tuzu katın ve tekrar karıştırın.
Püf Noktası:
Taze kayısılar olgun olmalı.
Eğer kışın bu sirkeyi yaparsanız gün kurusu kayısı ile yapabilirsiniz.
Çünkü gün kurusu kayısı güneşte kurutuluyor.
Tahta kaşıkla karıştırın.
Metal kaşık sirkenin dengesini bozar.
YORUMLAR