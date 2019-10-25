Ayva sirkesi nasıl yapılır?

Ayva, gülgiller ailesinden bir meyvedir. Bu meyveden yapılan ayva sirkesi, koruyucu özelliğinin yanında salata ve yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılan çok faydalı, ekşi meyve suyudur. Öteden beri yemekleri koruyucu olarak ve salamura yapımında kullanılan ayva sirkesi mucizevi bir sirkedir.

Diğer sirkelerin yanına alternatif olarak ayva sirkesi de kullanılmaya başladı. Türk mutfağında gittikçe yaygınlaşan ayva sirkesi, mevsim yeşilliklerinden hazırlanmış bir salataya farklı bir lezzet katabilmektedir.

Ayva Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:

2-3 kilogram ayva

Arıtılmış temiz içme suyu

Yarım çay bardağı nohut

1 çay kaşığı kaya tuzu

Ayva Sirkesi Yapılışı:

Ayvaları iyice yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkarın ve iri iri doğrayın.

5 litrelik cam bir kavanozun içine 1 avuç nohut atın.

Tüm doğranış ayvaları koyduğumuzda cam kavanozun yarısını kaplayacaktır.

Daha sonra kavanozun alacağı kadar su ilave edin.

Kavanozun ağzına temiz bir tülbentle örtün ve paket lastiğiyle sabitleyin.

Güneş görmeyen bir yere yerleştirip, sabah akşam karıştırın.

Metal kaşık kullanmayın.

Üzerinde sirke anası oluştuktan sonra sirkenizi süzebilirsiniz. (Sirke anasını kesinlikle atmayın.)

Süzdükten sonra içine kaya tuzunu ekleyin.

Serin ve kuru bir yerde ağzı kapalı olarak saklanabilir.

Yaklaşık 2 ay sonra sirkeniz hazır hale gelecektir.

Püf Noktası:

Sirke yaparken diğer tüm sirkelerde olduğu gibi meyvelerin olgun ancak taze ve sağlam olması gerekir.

Çürük, yumuşamış, diriliğini kaybetmiş meyvelerle iyi bir sirke yapamazsınız.

Ayvanın içindeki çekirdeklerini çıkarın yoksa kıvamı koyu olur.

Suyunu eklediğinizde 1 parmak yer bırakın.

Hava alıp fermente olması için gereklidir.

Daha önceden yapmış olduğunuz ayva sirkesinden de maya olarak kullanın.

Yarım çay bardağı kadar ilave edin.