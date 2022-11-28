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Pitbull öldürdü iddiasına takipsizlik!

İstanbul'da, Oğuzhan Doğan´ın denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada köpeğin bir başkası tarafından kışkırtıldığı hakkında yeterli delil olmadığı, pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı ve Oğuzhan Doğan´ın kendi rızası ile köpekle birlikte denize girdiği belirtilerek takipsizlik kararı verildi

Pitbull öldürdü iddiasına takipsizlik!
Pitbull öldürdü iddiasına takipsizlik!
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DHA

İstanbul'da olay, 20 Ağustos 2021 tarihinde Pendik sahilde meydana geldi. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı.

KÖPEK TARAFINDAN ISIRILDI İDDİASI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Oğuzhan Doğan, denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DİŞ İZİ VARDI

Boğulan gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.

YARALANMALAR ÖLÜMCÜL DEĞİL

Şüpheli olarak değerlendirilen boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Oğuzhan Doğan´ın ölümünün `suda boğulma´ sonucunda gerçekleştiği ve vücutta bulunan yaralanmaların ölümcül nitelikte olmadığı belirtildi.

"KENDİ RIZASIYLA DENİZE GİRMİŞ"

Soruşturmada alınan ifadeler ve incelenen görüntülerin ardından, Oğuzhan Doğan´ın olay tarihinden daha önce de bir kaç kez arkadaşları ve pitbull cinsi köpek ile birlikte sahile geldikleri, olay günü Doğan´ın köpekle birlikte kendi rızasıyla denize girdiği aktarıldı.

YASAK IRK TEK BAŞINA SUÇ DEĞİL

Denizde bulundukları sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair herhangi bir delil de elde edilemedi. Olay sırasında Oğuzhan Doğan ve köpeğin yalnız olarak yüzdüğü, köpeğin kontrolsüz olarak salınmadığı, Pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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